Дать человеку выговориться: способна ли беседа предотвратить суицид

Важно дать человеку выговориться и не бояться задавать прямые вопросы про мысли о суициде — это не провоцирует, а, наоборот, снижает риск трагедии, сообщил РИАМО врач-психиатр АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), к. м. н. Владимир Скавыш.

«Самое первое — выслушать человека. Дать ему возможность высказаться, чтобы лучше понять его состояние и глубину переживаний. Если самому тяжело „говорить по душам“, важно подключить специалиста: психолога, священника, врача-психиатра — того, кому человек доверяет», — сказал Скавыш.

Он добавил, что депрессия — это не «инфекция», но ненормальное состояние. А мысли о самоубийстве — показатель тяжести.

«Поэтому даже если страшно „сказать не то“ или „сделать хуже“, молчать нельзя. Избегание часто опаснее, чем неуклюжая, но искренняя попытка поддержать. Не нужно вдохновлять или уговаривать „взять себя в руки“. Фразы „у других хуже“ или „подумай о хорошем“ только ранят», — предупредил врач.

Скавыш посоветовал говорить честно и просто: «Я вижу, тебе тяжело. Я рядом. Можешь говорить со мной обо всем. Я не осужу». Или: «Мне страшно за тебя. Я не знаю, как помочь, но я хочу быть с тобой».

«Не бойтесь прямых вопросов. Спросите: „Ты думаешь о том, чтобы покончить с собой? Есть ли у тебя план? Чувствуешь, что можешь причинить себе вред?“ Такие вопросы не провоцируют, а снижают риск — человек понимает, что его боль видят и воспринимают всерьез», — рассказал психиатр.

10 сентября отмечается Всемирный день предотвращения самоубийств, его учредили по инициативе ВОЗ. Каждый год из жизни самостоятельно уходят примерно 2 млн жителей Земли. В эту дату принято организовывать мероприятия, которые укрепят чувства ответственности людей за жизни других.

