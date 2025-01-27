Дарителям Красногорского филиала Музея Победы посвятят новую выставку

«На протяжении всего времени своей работы Красногорский филиал Музея Победы (ранее — Мемориальный музей немецких антифашистов) комплектовал свои коллекции в значительной мере благодаря неравнодушным гражданам нашей страны и зарубежья, чьи судьбы так или иначе оказались связаны с нашим музеем и Красногорском. Они передавали в дар музею сохраненные в семьях раритеты: документы, фотографии, газеты, журналы, книги, предметы военного и гражданского быта, награды, рисунки, предметы декоративно-прикладного искусства, живопись и многое другое, что позволяет сегодня посетителям заглянуть в ушедшие 1930–1950 годы. Мы подготовили выставку, посвященную этим удивительным людям, зачастую никому не известным, но которые, несомненно, заслуживают благодарности и признания», — подчеркнула директор Красногорского филиала Музея Победы Светлана Любенкова.

В выставку войдут 65 предметов, переданных в дар на вечное хранение в фонды Красногорского филиала Музея Победы. В экспозиции будут представлены раритеты, предоставленные членами семей бывших сотрудников лагеря № 27 в Красногорске. Например, личные вещи и денежные знаки из коллекции Михаила Михайловича Кудрявцева, полного тезки своего прадеда, бывшего начальника оперотдела лагеря № 27, листовки, фотографии сотрудников лагеря и венгерских антифашистов из архива Людвига Роза, переводчика и инструктора венгерского сектора лагеря.

Дополнят экспозицию музейные предметы, полученные от жителей Красногорска: Екатерины Васильевны Реуновой, Дмитрия Анатольевича Дроздецкого, Эмилии Петровны Сафроновой, Ольги Ивановны Потаниной и других. Это трофейные вещи, фронтовые письма и фотографии их родственников — рядовых участников войны и сотрудников Советской военной администрации в Германии.

На выставке будут представлены не только предметы, хранившиеся в семейных архивах, но и приобретённые на личные средства специально для музея. Среди них — уникальная музыкальная шкатулка конца XIX — начала XX века немецкого производства, отремонтированная и переданная в дар давним другом музея Анатолием Львовичем Золотым и его супругой Ниной Алексеевной. Это симфонион, механическое устройство для воспроизведения мелодий с комплектом пластинок. Его уникальность и отличие от простой музыкальной шкатулки в том, что симфонион может играть разные мелодии. На выставке также можно будет увидеть патефон советского производства с пластинками, трофейный немецкий радиоприемник, фронтовые открытки, листовки, документы, переданные в дар супругами Золотыми.

Гостям Красногорского филиала Музея Победы также покажут художественные работы «Военнопленные» и «Портрет военнопленного» художника, театрального и общественного деятеля Николая Алексеевича Деткова. Картины выполнены в необычной манере и технике на дереве и бересте. Работы Деткова выставлены в музеях Москвы, Тулы, на Байконуре, находятся в частных коллекциях в России и за рубежом.

Выставка будет работать до 1 марта. Возрастная категория 12+.

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