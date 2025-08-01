Данные утекут: почему опасно использовать личный аккаунт в мессенджерах на работе

Применение личных аккаунтов в мессенджерах на работе может спровоцировать воровство данных, взлом профилей и негативные финансовые последствия из-за действий аферистов, рассказал директор портфеля проектов DION (ИТ-холдинг Т1) Роман Чередников. Об этом пишет « Газета.ru ».

Он отметил, что люди используют мессенджеры для личных переписок. Также в них общаются на работе, пересылают файлы и согласовывают некоторые документы. Но стоит понимать, что подобные платформы не предназначены для ведения безопасной переписки по важным вопросам.

По словам Чередникова, когда сотрудник применяет личный профиль в мессенджере на работе, фирма утрачивает контроль над данными. Деловая переписка сохранится на телефоне пользователя после того, как его уволят. Соответственно, появляется риск, что данные украдут аферисты или они просто утекут в Сеть.

В 2025 году все чаще происходили ситуации, когда мошенники притворялись коллегами, начальством, бухгалтером, а также сотрудником службы безопасности. Они делали фейковые профили и отправляли ссылки или документы с вирусами. В подобных происшествиях аферисты нередко маскировали действия под деловую переписку, подписывая файлы как «документы на подпись» и т. д.