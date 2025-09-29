сегодня в 03:21

Дания подняла в воздух истребители на фоне сообщений о БПЛА

Истребители Вооруженных сил Дании были подняты над островом Борнхольм в Балтийском море из-за сообщений местной полиции о БПЛА, сообщает RT со ссылкой на телеканал TV2.

Отмечается, что в воскресенье «проводилась отвлекающая операция, в ходе которой истребители… сначала пролетели над островом в одном направлении, а затем в другом».

ВС Дании эту информацию не подтвердили и не уточнили подробности.

23 сентября аэропорт датского Копенгагена был временно закрыт из-за пролета беспилотника. Тогда перенаправили не менее 31 рейса. Кто именно запустил БПЛА, неизвестно.

25 сентября Reuters рассказал, что аэропорт в Ольборге в Дании временно был закрыт. Три самолета перенаправили в иные воздушные гавани из-за появления беспилотников.

