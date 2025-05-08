Дана Борисова задолжала налоговой службе 120 тыс рублей

Телеведущая и актриса Дана Борисова недавно купила новую квартиру в элитном жилищном комплексе «Онли» в Москве, после чего выяснилось, что у нее имеется долг перед налоговой службой в 120 тысяч рублей. Об этом сообщает Mash .

Борисова некоторое время жила в Таиланде, затем вернулась в Москву, где купила квартиру с видом на Москву-реку в районе Филевского парка. Несмотря на то, что актриса полностью отказалась от вредных привычек, отголоски прошлой жизни, где были долги и микрозаймы, все еще напоминают о себе.

В настоящее время за Борисовой тянется долг перед налоговой службой в 120 тысяч рублей. Предварительно известно, что телеведущая не платила налоги на имущество: за квартиру на Рязанском проспекте, дачу в Щапово и новую квартиру в ЖК «Онли».

Ранее сообщалось, что Дана Борисова злится на певца Стаса Пьеху, который распространяет слухи про ее наркозависимость.