Дамбу на реке Кунья в Сергиевом Посаде капитально отремонтируют в 2026 году

Дамба находится в поселке Реммаш Сергиево-Посадского округа. По обращению главы округа Оксаны Ерохановой министерство экологии и природопользования Московской области выделило субсидирование на ремонт гидротехнического сооружения в 2025–2026 году. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Несмотря на статус предаварийности, дамба по-прежнему выполняет свои функции и, по словам специалистов, проблем с ней в ближайшие время возникнуть не должно. А вот второй переливной комплекс, который тоже входит в это гидротехническое сооружение, показал свою неспособность и весной во время паводков в поселке произошло подтопление территорий.

По инициативе администрации в этом году был очищен водосброс, убрана вся растительность с обеих склонов дамбы, но эти работы кардинально не помогли исправить ситуацию — гидротехническому сооружению необходим капитальный ремонт.

Усугубляет состояние дамбы и недобросовестный предприниматель поблизости, который устроил здесь незаконный проезд тяжелой техники. С ним будет разбираться природоохранная прокуратура. А вот работы по капремонту дамбы уже начаты.

На данный момент в соответствующие структуры подана конкурсная документация, скоро будет разыгран контракт.

Сам капитальный ремонт на гидротехническом сооружении планируется начать в 2026 году.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что экология является чувствительной темой для всех регионов и во многом связана с чистыми водоемами и структурой очистки. Он напомнил о реализации большой программы по модернизации очистных сооружений в Подмосковье.

Кроме того, губернатор сообщал, что в Подмосковье продолжат работы по очистке рек и озер, к выбору водоемов важно подключать жителей. Он поручил не церемониться с теми, кто загрязняет реки в регионе.