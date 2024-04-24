Дамам элегантного возраста посоветовали носить деним и тельняшки

Имидж-стилист Юлия Фортуна посоветовала женщинам, находящимся в элегантном возрасте, дополнить гардероб тельняшкой и куртками из денима. По словам эксперта, полосатые блузы или майки наделяют женский образ легкостью и динамичностью, сообщает Общественное Телевидение России .

Стилист отметила, что тельняшка сочетается не только с юбками, но и с брючным костюмом. По словам Фортуны, женщины в тельняшках могут дополнить свой образ легким шарфом или платком, которые можно завязать на шлевке или носить в качестве ремня на брюках.

«Не старайтесь, чтобы полосы были широкие. Один-два сантиметра будет достаточно», — добавила эксперт.

Дамам в возрасте также следует обратить внимание на джинсовые куртки. По словам стилиста, деним и джинсы — ткань, которая позволяет представительницам прекрасного пола омолодить свой образ.