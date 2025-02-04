Дальний восток представит проект «117 дней после Победы»

Проект «117 дней после Победы» расскажет о том, как после 9 мая были разгромлены войска японских фашистов в Маньчжурии, сообщил гендиректор Государственного объединенного музея-заповедника истории Дальнего Востока им. В. К. Арсеньева (Владивосток) Виктор Шалай.

Он выступил на специальной пресс-конференции об анонсировании плана мероприятий федеральных музеев к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

«Мы посчитали свои долгом дополнить ту богатейшую палитру мероприятий, которую представляют наши музеи-коллеги по всей стране в этом году, они традиционно говорят о взятии Берлина и освобождении Европы, победе над фашизмом. Мы хотим дополнить, что 9 мая — это не конец истории про войну. Это, безусловно, торжественный и самый памятный день, который продолжился по договоренности с союзниками освобождением Маньчжурии от японской квантунской армии. Это сражение не менее доблестное, и тем драматичнее, потому что это происходит после заветной даты», — сказал Шалай.

Он уточнил, что цель проекта «117 дней после Победы» — рассказать о том, что окончательно фашизм был побежден с разгромом японской армии, которая выступала союзником Третьего Рейха. Шалай отметил, что музей им. Арсеньева хранит в своих архивах огромное количество фотоматериалов, которые были переданы военными корреспондентами. Эти снимки рассказывают о том, как в Тихоокеанском регионе солдатами Красной Армии был установлен мир.