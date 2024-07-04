Дайверы нашли сокровища на затонувшем в Средиземноморье 2 тыс лет назад корабле

Дайверы подняли редкие сокровища с затонувшего 2 тыс лет назад корабля

На дне Восточного Средиземноморья дайверы исследовали обломки потерпевшего крушение около двух тысяч лет корабля, после чего подняли на поверхность редкие сокровища, пишет газета «Известия» со ссылкой на Fox News.

Впервые потерпевший крушение корабль обнаружили в 1900 году. С тех пор ученые внимательно его изучали. За это время с затонувшего судна на поверхность подняли более 300 разных артефактов, среди которых есть обломки мраморных статуй.

Всего со дна подняли порядка 20 фрагментов мраморных статуй. Этот факт делает затонувший корабль самым богатым древним судном, которое ученым удалось обнаружить.

Ранее со дна Ладожского озера подняли судно, потерпевшее крушение в конце 19-го, начале 20-го века. Обнаружить обломки ученым помог искусственный интеллект.