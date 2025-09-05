«Дай Бог здоровья»: Путин высказался о женщинах, рожающих после 35 лет
Путин: женщины в России рожают в 35, 40 лет и больше
Фото - © РИА Новости
Президент РФ Владимир Путин заявил, что в стране женщины рожают детей и после 35 лет. Глава государства пожелал им здоровья, сообщает РИА Новости.
Путин добавил, что, чем больше в России малышей, тем лучше.
«Дай Бог здоровья (женщинам – ред.)», — сказал президент в ходе выступления на ВЭФ.
Президент РФ призвал распространить дальневосточную ипотеку для всех многодетных семей в регионе. Жилищный вопрос считается одним из основных для решения демографических проблем в ДФО, добавил Путин.
Будущее РФ формируется на Дальнем Востоке, отметил президент России. Он также дал задачу кабмину утвердить долгосрочную стратегию развития ДФО до 2036 года в течение 12 месяцев.