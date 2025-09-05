«Дай Бог здоровья»: Путин высказался о женщинах, рожающих после 35 лет

сегодня в 08:42

Путин: женщины в России рожают в 35, 40 лет и больше

Президент РФ Владимир Путин заявил, что в стране женщины рожают детей и после 35 лет. Глава государства пожелал им здоровья, сообщает РИА Новости .

Путин добавил, что, чем больше в России малышей, тем лучше.

«Дай Бог здоровья (женщинам – ред.)», — сказал президент в ходе выступления на ВЭФ.

Президент РФ призвал распространить дальневосточную ипотеку для всех многодетных семей в регионе. Жилищный вопрос считается одним из основных для решения демографических проблем в ДФО, добавил Путин.

Будущее РФ формируется на Дальнем Востоке, отметил президент России. Он также дал задачу кабмину утвердить долгосрочную стратегию развития ДФО до 2036 года в течение 12 месяцев.