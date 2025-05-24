Daily Mail: вокалист Queen Фредди Меркьюри скрывал, что у него есть дочь

Вокалист британской группы Queen Фредди Меркьюри скрывал, что у него есть дочь, сообщает RT со ссылкой на Daily Mail.

Об этом сообщается в новой книге с биографией музыканта под названием «С любовью, Фредди».

По словам автора книги, сейчас дочери музыканта 48 лет, она живет в Европе, работает медицинским работником, у нее есть дети.

Отмечается, что о существовании внебрачной дочери вокалиста было известно только самому близкому окружению Меркьюри.

По словам женщины, в детстве не жила вместе с отцом, он он часто навещал ее.

Фредди Меркьюри в глазах общественности был и остается энергичным, эпатажным, ярким и очень талантливым исполнителем и автором песен. О том, какими качествами еще обладал кумир миллионов, как он жил и чем запомнился близким друзьям читайте в материале РИАМО.