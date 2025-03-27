Daily Mail: ЦРУ выяснило, где находится Ковчег Завета

Рассекречены документы ЦРУ, в которых говорится об установлении местоположения Ковчега Завета. В отчетах утверждается, что он находится на Ближнем Востоке, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на Daily Mail.

Ковчег Завета — это священный объект, который, как описано в Библии, представляет собой ящик, где хранились Десять заповедей. Согласно преданиям, он хранился в Храме Иерусалима, а затем пропал в 586 году до нашей эры. С тех пор местоположение Ковчега Завета называют одной из величайших загадок в истории человечества.

В 1980-х годах в рамках программы Project Sun Streak ЦРУ были проведены исследования по установлению координат реликвии. К проекту привлекались экстрасенсы.

Один из них назвал Ковчег сундуком, сделанным из дерева, золота и серебра и украшенным изображением шести крылатых ангелов. По слова медиума, объект должен находиться на Ближнем Востоке в каком-то подземном помещении.

Между тем некоторые историки выдвигают версию, что Ковчег на самом деле был вывезен в Эфиопию, однако реальных подтверждений этой теории нет.