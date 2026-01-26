Daily Mail: Шумахер начал пользоваться инвалидной коляской после травмы

Легендарный немецкий автогонщик и семикратный чемпион «Формулы-1» Михаэль Шумахер больше не является лежачим больным. Теперь он может передвигаться на инвалидной коляске, но с посторонней помощью, сообщает ТАСС со ссылкой на Daily Mail.

Трагический инцидент произошел с Шумахером в 2013 году во время катания на лыжах во Французских Альпах, уже после его ухода из профессионального спорта. Полученная черепно-мозговая травма на долгое время приковала его к постели, требуя подключения к аппарату искусственной вентиляции легких.

Как сообщает Daily Mail со ссылкой на свои источники, в настоящее время Шумахер способен перемещаться в инвалидном кресле при поддержке медсестры и физиотерапевта. Он проживает в собственном доме, расположенном в горном районе Майорки.

Шумахеру сейчас 57 лет. Его достижения в «Формуле-1», включая семь чемпионских титулов, сделали его одним из самых выдающихся гонщиков за всю историю этого вида спорта. Немецкий гонщик занимает вторую позицию по числу побед (91), призовых мест (155) и поул-позиций (68), уступая лидерство в этих категориях лишь британцу Льюису Хэмилтону.

