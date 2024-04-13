Дачников предупредили, чего следует избегать при поездке на участок

Дачникам рассказали, какие штрафы и при каких нарушениях им могут грозить в теплом сезоне, а также чего следует избегать при поездке на приусадебный участок, сообщает «Вечерняя Москва».

«Есть целый ряд нарушений, связанных с использованием земельных участков. Например, их использование без необходимых документов, самозахват или незаконное присвоение земли, захламление участков», — сказал депутат ГД, глава Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин.

Он напомнил, что за самозахват штраф составит от 1% до 1,5% от кадастровой стоимости участка, но не менее 5 тыс. рублей. Если кадастровая стоимость земли не определена, то штраф может варьировать от 5 тыс. до 10 тыс. рублей. За возведение незаконных построек на дачных участках физлицам может грозить штраф до 5 тыс. рублей, а должностным лицам — до 1 млн рублей.

Как отметил юрист Московской коллегии адвокатов Сергей Сабиров, еще дачников могут оштрафовать за нарушение вида улицы около их забора. Например, если возле забора лежит куча песка или щебня.

Чаплин добавил, что также дачников могут оштрафовать за мытье автомобиля за забором на 5 тыс. рублей.

На дачах запрещено сжигать мусор и листву ближе, чем 15 м от построек. А мангал для шашлыков можно ставить на расстоянии не менее 5 м от любых построек, иначе может грозить штраф до 5 тыс. рублей.

«Если пожар затронул чужое имущество или пострадал кто-то из людей, но без тяжелых последствий, то штраф составит от 40 тыс. до 50 тыс. рублей. К тому же вам придется возместить ущерб», — уточнил Сабиров.