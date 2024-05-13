Дачникам раскрыли правила ухода за яблонями в период майских морозов

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Депутат ГД Чаплин: во время морозов яблони нужно подкармливать

Депутат Госдумы и председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин напомнил, что во время весенних холодов могут пострадать дачные растения, особенно это касается яблонь. Для здоровья деревьев за ними необходимо ухаживать, сообщает NEWS.ru .

Изначально необходимо оценить ущерб, нанесенный деревьям холодами, отметил парламентарий. По его словам, с яблонь необходимо удалить все поврежденные или умершие побеги, листья и цветки.

«Это поможет яблоне сконцентрировать свои ресурсы на здоровых частях. Очень важно подкармливать яблоню», — продолжил председатель Союза дачников Подмосковья.

Для подкормки садовых деревьев Чаплин посоветовал использовать органические удобрения с азотом, фосфором и калием. Кроме того, яблоню нужно регулярно поливать, чтобы дерево получало достаточное количество влаги.