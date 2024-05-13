Дачникам раскрыли правила ухода за яблонями в период майских морозов
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Депутат Госдумы и председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин напомнил, что во время весенних холодов могут пострадать дачные растения, особенно это касается яблонь. Для здоровья деревьев за ними необходимо ухаживать, сообщает NEWS.ru.
Изначально необходимо оценить ущерб, нанесенный деревьям холодами, отметил парламентарий. По его словам, с яблонь необходимо удалить все поврежденные или умершие побеги, листья и цветки.
«Это поможет яблоне сконцентрировать свои ресурсы на здоровых частях. Очень важно подкармливать яблоню», — продолжил председатель Союза дачников Подмосковья.
Для подкормки садовых деревьев Чаплин посоветовал использовать органические удобрения с азотом, фосфором и калием. Кроме того, яблоню нужно регулярно поливать, чтобы дерево получало достаточное количество влаги.