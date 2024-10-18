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сегодня в 08:56

Дачникам Подмосковья рассказали, что делать с опавшей листвой осенью

С наступлением осеннего периода собственники дачных участков зачастую не знают, как поступить с последствиями обильных листопадов. Жителям Подмосковья рассказали о вариантах использования собранной листвы на участке, сообщает пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.

Можно поместить в компост. Спустя некоторое время она превратится в перегной.

Также можно закопать, сделав листья источником питательных веществ. Рекомендуется закапывать в глубокие ямы, присыпая сверху слоем земли толщиной не менее 20 см.

Использовать в качестве мульчи. Мульчирование позволяет сохранить в почве влагу и подавить рост сорной растительности.

Применить для утепления растений на зиму. Например, утеплить корневую систему теплолюбивых растений.

Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области отмечает, что правильное обращение с сезонными отходами и их грамотная утилизация позволяют минимизировать численность мусора и не допустить образования навалов на территории региона.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона.

Глава региона поручил активно информировать жителей Московской области об экологической ситуации.