Дачникам Подмосковья напомнили, что оформить трактор или квадроцикл можно онлайн

В Подмосковье самоходную технику и прицепы к ней можно зарегистрировать онлайн на региональном портале госуслуг. Справка о регистрации техники оформляется полностью в «цифре», сообщает пресс-служба министерства госуправления, ИТ и связи региона.

В рамках данной услуги существуют различные виды регистрационных действий:

государственная регистрация самоходных машин и других видов техники;

снятие с государственного учета техники;

внесение изменений в регистрационные данные техники;

получение государственного регистрационного знака «Транзит»;

выдача справки о совершенных регистрационных действиях. Зарегистрировать самоходную технику можно на портале госуслуг Подмосковья или через мобильное приложение «Добродел»

Также на региональном портале можно онлайн записаться на экзамен по управлению самоходными машинами и на получение удостоверений тракториста-машиниста. Услуга «Выдача свидетельств на право подготовки машинистов и трактористов» доступна для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Услуга платная.

Кроме того, на портале госуслуг Подмосковья владельцы самоходных машин могут подать заявление на техосмотр в электронном виде. Воспользоваться услугой могут обычные жители, а также представители бизнеса Подмосковья.

К самоходным машинам относятся тракторы, катки, бульдозеры, автогрейдеры, погрузчики, экскаваторы, комбайны, квадроциклы, снегоходы, вездеходы и прочая техника с рабочим объемом двигателя внутреннего сгорания более 50 куб. см или мощностью электродвигателя более 4 киловатт.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Глава региона также отметил, что в области стоит задача обеспечить стабильность и выполнение всех тех приоритетных направлений, которые жители Подмосковья ожидают от властей.