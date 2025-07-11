«Да», но «нет»: нейропсихолог раскрыл подробности о пассивной агрессии

Лектор общества «Знание», нейропсихолог Лев Малазония заявил, что чтобы защитить себя от пассивной агрессии собеседника или партнера стоит называть происходящее своими именами, обсуждать не личность, а конкретные действия, сообщает «ФедералПресс» .

«Пассивная агрессия — это когда человек говорит „да“, но делает „нет“. Он может избегать разговора, „забывать“ важные вещи, нарушать договоренности без объяснений», — объяснил специалист.

По его словам, это способ выразить злость, не вступая в прямую конфронтацию. Часто корни такого поведения уходят в детство: например, когда в семье было запрещено злиться или выражать недовольство. Такой человек во взрослом возрасте отрицает возможность конфликта и ищет другие способы проявить подавленные чувства.

Кроме того, пассивная агрессия может маскировать различные внутренние конфликты. Иногда стоит обратиться за помощью к психологу.