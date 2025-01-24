«Да ладно?»: Путин удивился московским зарплатам, думая, что они больше

Президент России Владимир Путин в ходе заседания попечительского совета МГУ спросил у мэра Москвы Сергея Собянина, какие средние зарплаты в столице. Глава города ответил, что средние зарплаты составляют 140-160 тысяч рублей. Путин удивился, заявив, что ожидал больших зарплат, сообщает «Вы слушали маяк» .

Путин посетил МГУ в преддверии Дня российского студенчества и 270-летия Московского государственного университета. Там же под председательством президента прошло заседание попечительского совета МГУ, на котором присутствовал мэр Москвы и другие официальные лица.

Во время заседания Путин отметил, что зарплаты и условия труда в МГУ должны соответствовать статусу главного вуза России. После этого глава государства выразил мнение, что жалованье в университете меньше, чем средние зарплаты по Москве.

Далее Путин спросил Собянина, какая в Москве средняя заработная плата. Градоначальник заявил, что она составляет 140 000 — 160 000 рублей.

«Да ладно? Больше», — сказал президент.

На что Собянин ответил, что средняя зарплата в Москве достигает 160 тысяч рублей. Путин удивился.

«Тогда выполнили, да. Но тем не менее, считаю, нам важно иметь это в виду», — добавил российский президент.