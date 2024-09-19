Comedy Club закрывается: названа дата выхода последнего выпуска

сегодня в 14:48

Юмористическое телешоу Comedy Club закрывается. Последний выпуск программы выйдет 20 сентября в 21:00 по московскому времени, сообщает Газета.ru со ссылкой на пресс-службу ТНТ.

Финальный эфир начнется с заявления комика и резидента Comedy Club Гарика Харламова.

«Дорогие друзья, сегодня мы сообщаем вам действительно важную новость. Мы подтверждаем, что Comedy Club закрывается», — говорит комик.

Гостями заключительного выпуска станут комики из «Однажды в России» Денис Дорохов, Азамат Мусагалиев, Яна Кошкина, актриса Наталья Бочкарева, телеведущий Дмитрий Дибров, генпродюсер Comedy Club Артур Джанибекян и другие. В прощальном эфире телеведущая Юлия Меньшова также возьмет прощальное интервью у резидентов клуба.

Шоу Comedy Club выходило в эфир с 2005 года.