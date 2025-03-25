CLUB 500 соберет 600 предпринимателей в Катаре для развития партнерств

С 4 по 6 апреля в Дохе пройдет юбилейный 30-й Слет CLUB 500 — эксклюзивное бизнес-мероприятие, собравшее более 600 российских предпринимателей с оборотом от 2,5 млрд рублей. В фокусе этого года — партнерство как стратегический ресурс для бизнеса и мировой экономики, сообщили организаторы мероприятия.

Слет станет не просто площадкой для обмена опытом, но и импульсом для укрепления международных деловых связей. В условиях динамично меняющегося глобального рынка российским бизнесменам как никогда важно адаптироваться к новым реалиям и находить устойчивые пути развития. Партнерство выходит на первый план, а такие мероприятия, как Слет CLUB 500, помогают формировать долгосрочные альянсы между российскими и зарубежными компаниями.

Катар — не только перспективная экономическая площадка, но и ключевой перекресток интересов Европы, Азии и Ближнего Востока. Установление контактов с катарскими и международными инвесторами, обсуждение совместных инициатив и изучение мировых бизнес-практик окажут значительное влияние на российское предпринимательское сообщество.

«Катар, обладая колоссальными ресурсами, бережно сохраняет свои традиции и культурное наследие. Именно история этой страны вдохновила нас выбрать тему 30-го Слета — „Партнерство“. Партнерство — это искусство создавать нечто большее, чем просто сумма отдельных действий. Это доверие, синергия и общая цель, мотивирующая достигать невозможного. Юбилейный Слет символичен для CLUB 500, ведь мы особенно ценим партнерские отношения внутри нашего сообщества. Это пространство для генерации идей, поиска общих интересов и формирования прочных связей», — отметил операционный директор CLUB 500 Александр Газизов.

Спикеры и ключевые темы мероприятия

Программа 30-го Слета включает выступления топовых экспертов, которые поделятся реальными кейсами успешных партнерств, методами управления командами и личными стратегиями построения долгосрочных бизнес-отношений.

Алексей Бусев , гендиректор «Инкона» и исполнительный директор Российско-Эмиратского делового совета ТПП РФ, расскажет об особенностях международных партнерств и перспективах для российского бизнеса на Ближнем Востоке.

Макс Крайнов , экс-CEO Aviasales и экс-руководитель FunCorp, объяснит, как минимизировать риски при продаже компании через партнерства. Он разберет стратегии поиска выгодных союзников, снижения рисков перед сделкой и создания устойчивых альянсов.

Александр Цыпкин , писатель, драматург и эксперт по коммуникациям, раскроет роль личности в бизнес-партнерствах. Почему человеческий фактор иногда важнее денег? Как доверие становится основой крепких деловых отношений?

Марина Починок, профессор бизнес-практики Skolkovo, представит интерактивную программу по моделированию успешных партнерств. Участники смогут протестировать разные стратегии взаимодействия в рамках деловых игр.

30-й Слет CLUB 500 — это не просто закрытое собрание предпринимателей, а значимое событие, влияющее на мировую экономику. Оно способствует интеграции российского бизнеса в глобальные процессы и открывает новые возможности для роста.

Основные темы для дискуссий

Партнерство как драйвер роста — разбор успешных кейсов международного сотрудничества. Форматы делового взаимодействия — как выстраивать совместные проекты, балансируя между рисками и возможностями. Катар — глобальный бизнес-хаб — какие уроки могут извлечь российские предприниматели из опыта катарских компаний. Будущее предпринимательства — новые тренды, управление командами и эффективные стратегии. Личный бренд в бизнесе — как использовать индивидуальные качества для построения успешных партнерств.

Создание новой бизнес-реальности

Юбилейный Слет CLUB 500 — это не просто встреча предпринимателей, а старт для масштабных проектов, международных инициатив и долгосрочного сотрудничества. Сильное сообщество, надежные связи и доступ к мировым практикам делают это событие значимым не только для участников, но и для будущего российского бизнеса на мировой арене.

Дата: 4–6 апреля

Место: Доха, Катар

Локация: Raffles Doha