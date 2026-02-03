Чувствуют безнаказанность: зачем школьники травят учителей в соцсетях

Агрессия школьников в социальных сетях не всегда связана с анонимной ненавистью или модой на травлю — зачастую это реакция на реальные конфликты в школе, сообщила РИАМО кризисный и семейный психолог Лилия Гладких.

Ранее одна из учительниц пожаловалась, что ученики нашли ее соцсети и начали писать там гадости, еще и не стесняясь в выражениях: «ш****» — пишет один семиклассник, «пошла на х**», — добавляет другой. Девушка уточнила, что она не является новичком в профессии — их иногда дети испытывают на прочность. Она добавила, что конфликтов с классом у нее также нет. После увиденного педагог решила обратиться в прокуратуру.

«Агрессия в соцсетях — это не столько тренд, сколько возможность легализовать накопленный негатив, часто возникший по совсем другим поводам. Обычно это явление (хейтерство) процветает в условиях анонимности, когда человек чувствует безнаказанность», — сказала Гладких.

Она отметила, что в данном случае история иная: ученики пишут учительнице открыто, зная, что она их узнает. Скорее всего, они пытаются донести до нее важную информацию.

«Часто корень проблемы — в неуважительном отношении самого учителя к детям. Требовать уважения, не проявляя его самому, — неработающая схема. Уважение имеет обратный ход. Когда учитель использует позицию власти, пытаясь подавить мнение учеников, возникает „обратный маятник“ — дети ищут способы отомстить, и публичная площадка соцсетей, где педагог максимально уязвим, становится инструментом мести», — пояснила психолог.

Гладких отметила, что массовость комментариев — важный показатель. Если пишет один — это можно не заметить. Когда пишет много учеников, эта массовость добавляет им уверенности в собственной правоте и показывает учителю, «каково быть по ту сторону баррикад».

