Чувство обмана: какие детали интерьера плохо влияют на психику
Строительный эксперт, генеральный директор компании «Главснаб» Федор Васильев рассказал, что некоторые модные элементы отделки могут негативно повлиять на психику, сообщает NEWS.ru.
«Глянцевые панели или краски, особенно на стенах и потолках, могут стать источником визуального раздражения», — отметил Васильев.
Он пояснил, что в темное время суток зеркальная поверхность отражает точечные источники света, в том числе фары автомобилей и велосипедов, уличные фонари и тому подобное.
Эксперт также не рекомендует использовать в интерьере фальшкамень и псевдодревесину, так как искусственная рельефность быстро теряет визуальную свежесть, в итоге глаз распознает подделку, что вызывает ощущение обмана.
Специалист добавил, что негативно влияют на психику холодные поверхности, имитирующие металл.
«Интерьер — это не только картинка, но и тактильный опыт, и все, что вступает в диссонанс с ощущениями тела, вызывает раздражение, которое неизбежно сказывается на общем психоэмоциональном фоне», — заключил он.