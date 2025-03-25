Чувство обмана: какие детали интерьера плохо влияют на психику

Строительный эксперт, генеральный директор компании «Главснаб» Федор Васильев рассказал, что некоторые модные элементы отделки могут негативно повлиять на психику, сообщает NEWS.ru .

«Глянцевые панели или краски, особенно на стенах и потолках, могут стать источником визуального раздражения», — отметил Васильев.

Он пояснил, что в темное время суток зеркальная поверхность отражает точечные источники света, в том числе фары автомобилей и велосипедов, уличные фонари и тому подобное.

Эксперт также не рекомендует использовать в интерьере фальшкамень и псевдодревесину, так как искусственная рельефность быстро теряет визуальную свежесть, в итоге глаз распознает подделку, что вызывает ощущение обмана.

Специалист добавил, что негативно влияют на психику холодные поверхности, имитирующие металл.

«Интерьер — это не только картинка, но и тактильный опыт, и все, что вступает в диссонанс с ощущениями тела, вызывает раздражение, которое неизбежно сказывается на общем психоэмоциональном фоне», — заключил он.