«Чувства от потери описать невозможно»: Хабенский выступил на прощании с Добровольской

Церемония прощания проходит в МХТ имени А. П. Чехова, в котором артистка служила 33 года. Хабенский выступил с речью у гроба Добровольской.

«Когда уходит из жизни такая актриса как Женя, невозможно описать чувства оставшихся. Тех, кто хоть раз играл с ней на сцене, кто не обошёлся без выплеска той таящейся в ней эмоциональной силы. Этой силе ещё нет точного названия. Это женская душа, боль страдания, ожог. Невостребованная любовь, чувство вселенской несправедливости. Это способность прямого воздействия одного человека на сотни людей, сидящих в темноте зала», — сказал Хабенский.

Актриса скончалась 10 января в возрасте 60 лет. В последние годы она боролась с тяжелой формой онкологии.

После прощания Добровольскую похоронят на Троекуровском кладбище.