Чувашский депутат назвал «культурным» своего помощника, оттаскавшего жену за волосы

В Чувашии депутат осудил своего помощника, оттаскавшего жену за волосы

В Чувашии Маркел Егоров, помощник депутата Константина Степанова, таскал супругу за волосы и силой усадил ее в авто, за что был лишен полномочий. Сам парламентарий заявил, что ранее его помощник никогда не был замечен в подобных ситуациях, сообщает Газета.ru .

Степанов назвал ситуацию «неприятной» и «нехорошей». Он отметил, что ни один воспитанный и здравомыслящий человек не может положительно относиться к поведению, которое продемонстрировал его уже бывший помощник Егоров.

«Со мной никогда ничего такого не было. Опрятный молодой человек, вполне вежливый, культурный», — вспомнил чувашский депутат.

По словам Степанова, Егоров предоставлял справку о несудимости, когда претендовал на место его помощника.

Депутат также обратил внимание, что оскандалившийся мужчина помогал ему на общественных началах, не состоял в трудовых отношениях и не получал зарплату.

Как отметил Степанов, «в региональных собраниях помощник — это не чиновник и не человек на зарплате, это общественник».