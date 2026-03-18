Чуть не выбил глаз: неизвестный пнул малыша-шпица в парке Москвы

Инцидент произошел на набережной на территории музея-заповедника «Коломенское». По словам москвички Анжелики, она гуляла по Царской набережной вместе со своим четырехмесячным шпицем. Рядом пробегал мужчина 35-40 лет. Он был одет в черную ветровку, цветные шорты и лосины. В этот момент собака «гавкнула» на него.

«Он целенаправленно развернулся, он ее испугался просто, подбежал, пнул ее, она отлетела на 1,5-2 метра. Он ударил ее ногой прямо в область глаза. У нее опух глаз, кровоподтек в глазу. И он убежал», — утверждает Анжелика на видео в соцсетях.

Москвичка рассказала, что она передала собаку подруге и попыталась догнать мужчину, но безуспешно. Затем она приехала в отдел полиции, где написала заявление. Анжелика обратилась к неравнодушным с просьбой помочь найти нападавшего.

