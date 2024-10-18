Чурсин поделился мнением о новом сезоне «Жить жизнь»

Онлайн-кинотеатр Start представил второй сезон популярного сериала «Жить жизнь», основанного на книге Анны Богинской. Юрий Чурсин рассказал о работе в этом проекте, сообщает Сноб .

Сюжет рассказывает о женщине, которая пытается справиться с утратой мужа и начать новую жизнь, строя отношения с новым партнером. Во втором сезоне интрига усиливается.

Юрий Чурсин, который сыграл в первом сезоне призрачного мужа главной героини, отметил, что его персонаж живет в воспоминаниях, создавая иллюзию присутствия. Сценарий заинтересовал его тем, что отражает постепенное осознание героиней своих ошибок в восприятии людей, ведь она не замечала недостатков своего мужа.

Чурсин считает, что первый сезон иллюстрирует, как главная героиня начинает осознавать истинную натуру Стаса и повторяющиеся паттерны в новых отношениях. Во втором сезоне его персонаж возвращается, что не было предусмотрено в книге, так как сценаристы решили продолжить историю, учитывая успех первой части. Интересно, что изменения в сюжете и финале зависят от реакции аудитории на новые серии.

Сам актер оценивает своего персонажа как жестокого человека. Чтобы понять героя, нужно досмотреть до конца новый сезон.

«Пока это главная загадка сериала: что чувствует мой герой на самом деле, насколько внутренне его задевает эта история», — рассказал Чурсин.