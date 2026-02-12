Чум и противотанковый еж: в Волгограде появился памятник героям Ямала

В Волгограде появился памятник, посвященный героям Ямала. Его концепция и внешний облик восходят к мемориалу «Синявские высоты», расположенному в Санкт-Петербурге. Как пояснил командир поискового отряда «Ямальский плацдарм» Андрей Гуничев, в основу композиции положены два ключевых символа: чум — традиционное жилище коренных северных народов — и противотанковый еж, сообщает «Север-Пресс» .

«Памятник символизирует жилище коренных малочисленных народов Севера и в то же время бетонный надолб для борьбы с танками противников. Они представляют собой такие зубья. Сейчас их можно увидеть в Волновахе и на СВО. На верху памятника можно увидеть как навершие чума, так и противотанкового ежа», — рассказал Гуничев на пресс-конференции.

Памятник установили на территории знаменитого Мамаева Кургана. Реализация этого проекта стала возможной благодаря активной работе поисковых отрядов и финансовой поддержке в виде гранта от губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа. Церемония открытия была отмечена уникальным событием: впервые на мероприятие такого рода специально привезли 20 школьников.

Что касается оригинального обелиска «Синявские высоты», то его создание датируется 2015 годом. Идея его возведения также была первоначально предложена и активно продвигалась поисковым отрядом «Ямальский плацдарм».

