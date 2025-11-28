Чудо новогоднее: елка больше не похожа на туалетный ершик в Кузбассе

Власти кузбасского Березовского заявили, что главная елка не похожа на ершик

Власти города Березовский в Кемеровской области — Кузбассе заявили, что главная ель больше не похожа на туалетный ершик. Дерево удалось восстановить после того, как местные жители пожаловались на его «плешивость», сообщает « Подъем ».

На прошлой неделе в соцсетях Кузбасса появились фото ели. Она выглядела облезшей и потрепанной.

Жители Кузбасса не понимали, где власти нашли такую плешивую ель, если вокруг расположена тайга, где можно обнаружить шикарное дерево. Объект был установлен на центральной площади в Березовском на прошлой неделе.

Из-за отсутствия части веток и непропорциональности местные жители назвали городскую елку «ершиком». Они допустили, что елка «уже где-то стояла и не раз», призвали власти убрать ее и не позорить Березовский.

В администрации населенного пункта рассказали, что было два дерева. Первое упало из-за ветра, а второе получило повреждения в период доставки.

22 ноября елку установили на центральной площади Березовского. 23 ноября из-за метели и шквалистого ветра дерево упало. В этот же день его убрали, рассказали в администрации населенного пункта.

В начале недели поставили новую ель. Во время транспортировки дерево получило небольшие повреждения, из-за чего объект выглядел так, как на фото. Однако специалисты уже восстановили елку и оформляют ее.

На фото предыдущая версия елки была похожа на туалетный ершик. Однако после восстановления дерево выглядит более красиво и празднично.

