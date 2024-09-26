Чучело оленя и радиоактивные метки шулера: что пытаются провезти через границу РФ

Таможня пресекла вывоз из РФ синтетических бриллиантов и фонящих меток для карт

За последнее время пассажиры-иностранцы пытались незаконно вывезти странные грузы из московских аэропортов Домодедово и Шереметьево. Среди них — чучело головы пятнистого оленя, партия синтетических бриллиантов, радиоактивные метки для игральных карт и иконы. Ситуацию с необычными грузами прокомментировали эксперты, сообщает «Вечерняя Москва».

«Если вы летите за границу, ознакомьтесь с перечнем вещей, которые нельзя ввозить и вывозить из России и страны путешествия, а также узнайте, что из вашего багажа стоит задекларировать. Это поможет избежать неприятных ситуаций на таможне», — посоветовала главный госинспектор отдела распоряжения имуществом Домодедовской таможни Татьяна Быченкова.

В некоторых случаях незаконные грузы могут быть даже опасны для окружающих, подчеркивают специалисты.

Так было в случае с метками для крапления карт, которые оказались радиоактивными. Когда пытавшаяся их провезти из ОАЭ гражданка Вьетнама пересекала «зеленый коридор», сработала стационарная система радиационного контроля.

Подобные крапления для карт используют мошенники, идентифицируя карту дозиметром, спрятанным под одеждой.