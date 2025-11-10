Чтобы помнили: в РФ провели спецпроект, посвященный юным героям тыла

Более 665 тысяч россиян узнали о юных «Героях тыла»

По хэштегу #героитыла в социальных сетях газеты «Комсомольская правда» и «Мастерской новых медиа» можно посмотреть 6 роликов спецпроекта, посвященного юным «Героям тыла». Их видели уже более 665 тысяч зрителей, число упоминаний превысило 380, сообщает kp.ru .

«В этом проекте все сошлось. Во-первых, мгновенно откликнулись журналисты-добровольцы из „Мастерской новых медиа“, кто захотел рассказать о юных героях из своих родных городов. Во-вторых, не отказали в помощи ни музеи, ни родственники наших героев: все с удовольствием помогали со съемками, фактчекингом, предоставлением архивных материалов», — рассказала куратор проекта Александра Абдулкеримова.

Первое видео посвящено подвигу сестер Качаловых, в годы Великой Отечественной войны занимавшихся золотодобычей: ежедневно они перевыполняли взрослые нормы на 300 и более процентов.

Во втором ролике рассказывается о 12-летнем рыбаке Коле Змановском, которому за один квартал удалось выловить около 5 тонн рыбы.

