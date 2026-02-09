Что по санитарии? Курьеры бросают короба для еды в мусорокамерах дома в Строгине

Курьеры паркуют байки с коробами для еды у мусоропровода в столичной многоэтажке

Жильцы дома № 12 по улице Таллинской в Москве жалуются на курьеров «Яндекс Лавки», которые паркуют свои электровелосипеды вместе с коробами для еды в самом не предназначенном для этого месте — подсобных помещениях, где расположены мусорокамеры. Проблема имеет постоянный характер.

Доставщики в помещениях мусоропровода заряжают аккумуляторы от своих транспортных средств. Они загоняют своих «железных коней» внутрь среди бела дня, открывая ключами как решетку у подъезда, так и дверь от мусорокамеры. Часто велосипеды остаются в подсобках на всю ночь.

Жильцы предполагают, что ключи от помещений есть в доступе, потому что многие курьеры также являются еще и дворниками, обслуживающими данный дом и прилегающую территорию.

Москвичи отмечают, что нахождение электровелосипедов с коробами в подсобных помещениях — грубое нарушение санитарных норм.

«Это вопрос безопасности. Для дома. И для здоровья. Ранцы ночуют на помойке с крысами», — пишет один из жителей.

Кроме того, граждане переживают за свою безопасность, потому что не знают, кто и для чего может использовать мусорокамеры, превратившиеся в проходной двор. Они в том числе боятся, что оставленная без присмотра АКБ может воспламениться и устроить пожар.

Еще жильцов возмущает тот факт, что оплата за электроэнергию, которую тратят курьеры для зарядки велосипедов, ложится на плечи проживающих в многоэтажке.

Неприятная ситуация складывается практически во всех подъездами дома. Факты нарушений зафиксированы на фото. Жалобы были направлены в управляющую компанию — это помогло решить проблему, но лишь на время. Еще жители хотят обратиться в пожарную инспекцию.

Впервые с «находчивостью» доставщиков еды жильцы столкнулись еще в 2024 году. Тогда неравнодушные граждане писали о проблеме в поддержку онлайн-магазина. Там пообещали принять меры и разобраться в ситуации. Жалобы поступали туда и в 2026 году, но в ответ приходили лишь стандартные отписки.

