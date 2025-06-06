Что означает праздник Святой Троицы и почему его называют Днем Церкви

«Праздник Святой Троицы празднуется в церкви на пятидесятый день после Воскресения Христова. Это событие связано с воспоминанием того, что на пятидесятый день после Воскресения Дух Святой в виде огненных языков сошел на святых учеников и апостолов. Этот день мы называем еще Днем рождения Церкви, потому что святые ученики получили особый дар от Бога, и с этого момента они уже стали не робкими, а мужественными, сильными, пошли проповедовать по всему миру Воскресшего Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа и утверждать Его святую Церковь», – сказал Монаршек.

Он добавил, этот праздник также называют Днем Пятидесятницы, потому что, во-первых, он празднуется на пятидесятый день, а во-вторых, в этот день вспоминают ветхозаветный праздник Пятидесятницы — один из великих праздников людей Ветхого Завета.

«Именно на пятидесятый день после исхода евреев из Египта Бог через пророка Моисея даровал законодательство — те самые десять заповедей, которые мы знаем и которые должны исполнять в своей земной жизни. Поэтому праздник этот очень древний. В нашем случае на пятидесятый день мы как раз празднуем Сошествие Святого Духа на святых учеников и апостолов», – рассказал благочинный Ивантеевского округа.

Монаршек также отметил, что праздник еще называется Днем Святой Троицы, потому что прославляет Отца, Сына, и Святого Духа.

«Мы веруем, что Бог у нас один, но в трех лицах — Отец, Сын и Святой Дух. Троица Единосущная и Нераздельная. Это великая тайна, но с этой тайной сталкивается каждый человек, который желает стать христианином, принять веру Христову. Нас всех крестят в святой купели — мы принимаем крещение во имя Отца и Сына, и Святого Духа. Это действительно великая тайна. Бог открылся в виде трех лиц — Отца, Сына и Святого Духа, но Он один, единый, истинный Бог», – подчеркнул секретарь Сергиево-Посадского епархиального управления.

Он отметил, что примеров достаточно много, потому что Бог так устроил этот мир, что везде мы видим образ Святой Троицы — Отца, Сына и Святого Духа.

«Например, семья состоит из мужа, жены и детей. Или солнце: оно дает свет и тепло. Свет — это свет, тепло — это тепло, а само солнце — это третье, и все это как бы разное, но в то же время единое. Таких примеров действительно много. Это великая тайна, с которой, кстати, сталкивается каждый человек. На протяжении жизни мы должны стараться познавать нашего Бога — Единого, но в трех лицах», – заключил он.

День Святой Троицы, иначе его еще называют Троица или Пятидесятница, в этом году отмечается 8 июня. Этот христианский праздник является одним из главных и всегда приходится на пятидесятый день после Пасхи.