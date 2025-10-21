Что кроется за некрасивым почерком у детей: логопед перечислила причины проблемы

Родители младшеклассников в конце первого периода обучения могут увидеть, что у детей стали очевидны проблемы с чтением, письмом и почерком. В тетрадях — что-то неразборчивое, а ребенок не может посчитать клеточки, понять условие задачи, пропускает буквы при письме, этому может быть несколько причин, сообщила РИАМО логопед, нейродефектолог и преподаватель РУДН Марина Сорокун.

«Хочу вас сразу успокоить, все это можно решить, если понять, что на самом деле стоит за этими внешними проявлениями. Проблемы с чтением и письмом — это не проблема лени или невнимательности ребенка, это как правило симптом, верхушка айсберга, который скрывает под собой незрелость определенных высших психических функций», — сказала Сорокун.

Она уточнила, что за некрасивым почерком и медленным чтением может стоять несформированность фонематического слуха, то есть способности четко различать на слух звуки родной речи, что является фундаментом для грамотного письма и уверенного чтения.

«Если ребенок путает звонкие и глухие звуки, например, „б“ и „п“, или „д“ и „т“, то ему будет крайне сложно правильно прочитать слово и тем более записать его под диктовку», — подчеркнула логопед.

Она уточнила, что еще одна из самых частых причин — слабость или несформированность мелкой моторики руки, проблемы с межполушарным взаимодействием. Красивое и быстрое письмо — сложнейший двигательный акт, который требует невероятной координации между мозгом и рукой. Если связь не отлажена, рука просто не успевает за мыслью, буквы получаются неровными, а ребенок быстро устает.

«В-третьих, это может быть связано с недостаточным развитием пространственного восприятия, когда ребенок путает право и лево, зеркалит буквы и не понимает, где у буквы верх, а где низ, с какой стороны ее начинать писать», — добавила нейродефектолог.

Как уточнила специалист, еще проблема может скрываться в несформированности навыков звукобуквенного анализа и синтеза, когда ребенок с трудом соединяет звуки в слоги, а слоги в слова, что делает процесс чтения сложным и непонятным.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.