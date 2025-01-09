«Что-что с ним?»: Шахназаров не знал о клинической смерти Кеосаяна

Он отметил, что пока не готов давать комментарии о здоровье коллеги, поскольку ему необходимо уточнить детали ситуации.

Шахназаров также выразил пожелания скорейшего выздоровления Кеосаяну.

«Да вы что, я вообще не в курсе! Что-что с ним? Да уж, что тут сказать. Конечно же, желаю выздоровления Тиграну, дай Бог. Мне надо узнать что-то подробнее, я не могу так тоже комментировать. Спасибо, что сказали», — сказал режиссер.

Супруга Кеосаяна, а также главред RT и МИА «Россия сегодня» Маргарита Симоньян ранее рассказала, что ее муж перенес клиническую смерть и оказался в коме. Она подчеркнула, что проблемы с сердцем у него наблюдаются уже много лет. Симоньян добавила, что до последнего момента не хотела делиться информацией о здоровье Кеосаяна, однако журналисты начали активно звонить с вопросами. Она обратилась с просьбой ко всем, кто ценит Тиграна, поддержать его молитвами.