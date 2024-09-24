Чрезвычайную пожарную опасность объявили во всем Подмосковье с 24 по 26 сентября

23 сентября на территории гослесфонда Московской области произошли шесть пожаров. При тушении возгораний были задействованы 32 единицы техники и 71 человек личного состава лесопожарных формирований. Пожары были потушены в день выявления. Об этом сообщает пресс-служба регионального Комлесхоза.

24 сентября на всей территории Московской области ожидается V класс пожарной опасности.

25 сентября на всей территории Московской области ожидается V класс пожарной опасности.

26 сентября на всей территории Московской области ожидается V класс пожарной опасности.

Сегодня и в ближайшие дни температура будет 19-22С, ночью — 9-12С. Синоптики обещают малооблачную погоду, без осадков.

В случае обнаружения возгорания жителей просят незамедлительно сообщить о нем по номеру горячей линии лесной охраны 8(800)100-94-00 или по единому номеру «112» вызова экстренных служб на территории Российской Федерации.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что костры и травяные палы представляют угрозу и требуют технологического подхода, своевременной подготовки к пожароопасному периоду.

«Мы обратили внимание на то, что в ряде муниципалитетов часто люди сигнализируют нам о возгораниях, которые связаны с человеческим фактором — пал травы или шашлыки. У нас 95% пожаров случается по вине человека. Больше всего в Балашихе, Орехово-Зуеве, Воскресенске», — сказал Воробьев.