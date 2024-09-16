Чрезвычайную пожарную опасность объявили на большей части Подмосковья в понедельник

В понедельник на большей части территории Московской области ожидается самый высокий уровень пожарной опасности — V класс. В Бородинском, Виноградовском, Волоколамском, Дмитровском, Звенигородском, Клинском, Московском учебно-опытном, Наро-Фоминском, Ногинском, Подольском, Сергиево-Посадском и Талдомском лесничествах — IV класс пожарной опасности. Об этом сообщает пресс-служба регионального Комлесхоза.

Пятый уровень относится к температуре свыше 10 тыс. градусов и оценивается как чрезвычайная пожарная опасность. Это самый высокий уровень опасности, и, если возникнет пожар, потушить его будет крайне сложно.

17 сентября на большей части территории Московской области ожидается V класс пожарной опасности, в Бородинском, Виноградовском, Волоколамском, Дмитровском, Звенигородском, Клинском, Московском учебно-опытном, Наро-Фоминском, Подольском, Сергиево-Посадском и Талдомском лесничествах — IV класс пожарной опасности.

18 сентября на большей части территории Московской области ожидается V класс пожарной опасности, в Бородинском, Волоколамском, Дмитровском, Клинском, Подольском, Сергиево-Посадском и Талдомском лесничествах — IV класс пожарной опасности.

Сегодня и в ближайшие дни температура будет 23-25 градусов, ночью — 14-15 градусов. Синоптики обещают безоблачную погоду, без осадков.

В случае обнаружения возгорания граждан просят незамедлительно сообщить о нем по номеру горячей линии лесной охраны 8 (800) 100-94-00 или по единому номеру «112» вызова экстренных служб на территории РФ.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что костры и травяные палы представляют угрозу и требуют технологического подхода, своевременной подготовки к пожароопасному периоду.

«Мы обратили внимание на то, что в ряде муниципалитетов часто люди сигнализируют нам о возгораниях, которые связаны с человеческим фактором — пал травы или шашлыки. У нас 95% пожаров случается по вине человека. Больше всего в Балашихе, Орехово-Зуеве, Воскресенске», — сказал Воробьев.