Чрезвычайная пожароопасность 5-го класса продолжает действовать в Астрахани

На территории Астрахани до 4 мая продолжит действовать чрезвычайная пожароопасность 5-го класса. Предупреждения распространяются и на большинство южных, центральных и северных районов, сообщает «Бриф24» со ссылкой на пресс-службу горадминистрации.

Пожароопасность действует в Черноярском, Енотаевском, Харабалинском, Красноярском, Приволжском, Камызякском, Икрянинском и Наримановском районах. В МЧС напомнили, что в связи с опасной обстановкой горожанам запрещено устраивать костры, жечь сухую траву и стерни.

«Уважаемые астраханцы! Помните и соблюдайте правила пожарной безопасности. От этого зависит жизнь и здоровье вас и ваших близких!» — отметили власти Астрахани.

Местных жителей призывают немедленно связываться со спасателями при обнаружении очагов возгорания.