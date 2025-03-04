Члены Общественной палаты Жуковского проведут приемы населения в марте

Четыре приема населения проведут члены Общественной палаты Жуковского в марте. Приемы будут проходить в здании администрации в зале на 9 этаже по адресу: ул. Фрунзе, д. 23, по четвергам с 18:00 до 20:00, сообщает пресс-служба администрации округа.

6 марта прием приведут комиссия по социально-экономическому развитию наукограда и комиссия по ЖКХ, строительству и экологии.

13 марта можно прийти на прием к членам Общественной палаты, состоящим в комиссии по образованию и культуре и Комиссии по спорту и молодежной политике.

20 марта жители могут прийти на прием по вопросам взаимодействия с участниками боевых действий и работы с ветеранами и патриотическому воспитанию.

27 марта — прием проведут комиссия по здравоохранению и комиссия по взаимодействию с правоохранительными органами.

Предварительная запись на прием осуществляется по телефону 8 (498) 488-02-11. Запись проводится в будни с 10:00 до 12:00 и с 13:00 до 16:00.

Приемы жителей члены нового состава Общественной палаты Жуковского начали проводить с февраля 2025 года. Первое заседание обновленного состава состоялось в конце прошлого года. Новый состав состоит из 30 человек. Треть списка утвердил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, еще одну треть — депутаты городского совета депутатов и треть — Общественная палата Московской области.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил членам правительства региона и главам горокругов внимательно относиться к поручениям жителей и их обращениям по разным вопросам.

«Прошу серьезно отнестись к уязвимым и чувствительным местам, которые беспокоят жителей. Я очень надеюсь, что у каждого есть все необходимые ресурсы для того, чтобы в этот период, по-своему сложный, мы прошли с весьма заметными переменами», — сказал глава региона.