Члены Общественной палаты Жуковского проведут четыре приема граждан в феврале

Члены Общественной палаты Жуковского организуют четыре приема граждан в феврале 2026 года. Встречи пройдут каждую среду с 18:00 до 20:00 в здании администрации по адресу: улица Фрунзе, дом 23, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Еженедельные приемы граждан членами Общественной палаты Жуковского продолжаются в феврале. Жители могут обратиться к представителям общественности по актуальным вопросам жизни города.

Приемы проходят по средам с 18:00 до 20:00 на девятом этаже администрации по адресу: улица Фрунзе, дом 23.

5 февраля прием ведут комиссии по социально-экономическому развитию наукограда и по ЖКХ, строительству и экологии. 12 февраля вопросы граждан рассмотрят комиссии по образованию и культуре, а также по спорту и молодежной политике. 19 февраля прием проведут комиссии по взаимодействию с участниками боевых действий и по работе с ветеранами и патриотическому воспитанию. 26 февраля вопросы рассмотрят комиссии по взаимодействию с правоохранительными органами и по здравоохранению.

Для записи на прием необходимо позвонить по телефону 8 (49848) 8-02-11 в будние дни с 10:00 до 12:00 и с 14:00 до 16:00.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что жителей следует своевременно информировать о решении коммунальных проблем.

«Понимаем, насколько важно информировать жителей, насколько важно своевременно давать ответ на вопрос: когда будет решена та или иная проблема», — сказал Воробьев.