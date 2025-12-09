Члены ассоциации ветеранов СВО примут участие во Всероссийских сборах в Москве

Более 300 ветеранов СВО со всей страны соберутся на площадке, где будут подведены итоги работы одного из крупнейших ветеранских объединений России, сообщает пресс-служба организаторов.

В ходе сборов:

Состоится обсуждение проектов по увековечиванию памяти погибших и пропавших без вести.

Пройдет проектная сессия «Ассоциация ветеранов СВО в Год единства народов России.

Будут подписаны соглашения о сотрудничестве с рядом федеральных структур.

Будут представлены лучшие практики региональных ассоциаций ветеранов СВО.

«Для Ассоциации ветеранов СВО Московской области участие во Всероссийских Сборах в Москве является знаковым событием. Мы активно развиваемся, создавая отделы на уровне муниципалитетов, открываем новые программы для воинов начиная с образовательных направлений, заканчивая спортивными и творческими. Сборы – отличная возможность представить наши региональные наработки, а также посмотреть на опыт коллег со всей страны», – отметила исполнительный директор ассоциации ветеранов СВО Московской области Натальи Нестеровой.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе и дальше будут уделять максимальное внимание семьям участников военной спецоперации.

«Что касается поддержки — это святое, и самые разные люди, разных возрастов и состояния помогают. И дальше мы будем максимальную чуткость, внимание и к семьям, и к детям проявлять», — подчеркнул Воробьев.