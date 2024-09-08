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Член фракции «Единая Россия» проголосовала на выборах депутатов в Реутове

Член фракции «Единая Россия» в Совете депутатов, руководитель Центра поддержки семей мобилизованных, председатель ФСПН Анна Бабалова приняла участие в выборах в муниципальные Советы депутатов.

«Приглашаю всех наших жителей принять участие в голосовании и выразить свою гражданскую позицию. Ведь именно от этого зависит дальнейшее развитие Реутова», — отметила Анна Бабалова.

В Реутове работают избирательные участки с 8:00 до 20:00 часов. Всего расположено 46 избирательных участков.

Узнать номер и адрес можно на портале cikrf.ru. Также можно проголосовать онлайн.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что каждому избирателю должно быть удобно.

«Я очень надеюсь, что все необходимые мероприятия по организации голосования <…> будут реализованы, обеспечены. Каждому избирателю должно быть удобно прийти проголосовать или сделать это дистанционно», — подчеркнул губернатор.