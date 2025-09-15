Читатели Успенской библиотеки приняли участие в благотворительной акции «Добрые крышечки»

Эколого-благотворительный проект уже почти десять лет превращает заботу о природе в помощь детям. Средства от тысяч собранных крышечек идут на инвалидные коляски, подъемники, курсы реабилитации для ребят с ограниченными возможностями здоровья, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

21 сентября 2022 года Успенская библиотека г. Ногинск (филиал № 2 Центральной библиотеки имени А. С. Пушкина БГО) присоединилась к российскому эколого-благотворительному волонтерскому проекту «Добрые крышечки». В сентябре 2025 года прошел шестой сбор в рамках этого проекта. Вырученные деньги перечисляются в благотворительный фонд «Волонтеры в помощь детям-сиротам».

В проекте участвуют 43 региона страны, почти 200 городов. За эти годы было собрано более 500 млн крышек (это более 1000 тонн). Удалось выручить почти 24 млн рублей, которые пошли на приобретение специальной техники и на оплату курсов реабилитации.

Жители Богородского округа — юные и взрослые посетители библиотеки, в очередной раз решили не оставаться в стороне и принять участие в благотворительном деле. Как говорится, с миру по крышечке — а для какого-то ребенка это жизненно важное оборудование или инвалидная коляска.

