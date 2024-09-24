«Чистые игры» состоятся в Красногорске 28 сентября

28 сентября в Подмосковье пройдут «Чистые игры» — традиционная экологическая акция, в рамках которой волонтеры ликвидируют незаконные свалки и приводят в порядок территории, сообщает пресс-служба организаторов.

Команды будут состязаться в сборе и сортировке мусора, а также проверят свои знания об экологии.

Генеральным партнером «Чистых игр» выступил Сбер, который активно сотрудничает с Министерством экологии Подмосковья. Вместе они работают над продвижением «зеленой повестки» и проводят ESG-марафоны.

В этом году акцию проведут в г. о. Красногорск, вблизи музея-заповедника «Архангельское», на побережье старицы Москвы-реки вдоль Ильинского шоссе. Сбор участников запланирован в 11:00 на остановке общественного транспорта «Горки-6» (координаты: 55.782229 37.263698). Начало мероприятия состоится в 12:00.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона.

Глава региона поручил активно информировать жителей Московской области об экологической ситуации.