Чистка и антивирус: как продлить жизнь компьютеру

По его словам, когда устройство начинает «зависать», необязательно сразу его менять: есть несколько способов продлить срок службы компьютера и улучшить его производительность. Первый из них — почистить жесткий диск. Система будет «тормозить», даже если останется немного свободного места.

«Чтобы это исправить, удалите ненужные файлы, программы и документы. Используйте программы для очистки диска — специальные утилиты, такие как CCleaner или встроенный инструмент Windows для очистки диска», — отметил эксперт.

Он добавил, что эти приложения удаляют временные файлы, кеш браузеров и системные логи.

Кроме того, систему необходимо проверять при помощи антивирусных программ: Kaspersky, Bitdefender или бесплатной Malwarebytes. Полезно периодически сканировать компьютер и на нежелательное ПО: оно тоже может тормозить работу, заключил Биржевой.