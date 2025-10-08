Число выданных градпланов в Подмосковье выросло на 20% в этом году

Градостроительный план земельного участка (ГПЗУ) — основной документ, в котором содержится информация для проектирования, строительства и реконструкции объектов капитального строительства. Всего за 9 месяцев 2025 года в Подмосковье выдано более 66 тыс. ГПЗУ, что на 20% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба Мособлархитектуры.

Из числа выданных документов около 44 тыс. градпланов, или 66% от общего количества, предназначены для строительства жилья. Это на 25% больше, чем в 2024 году, что говорит об активности девелоперов и дальнейших планах по освоению Подмосковья и строительству жилых комплексов.

Почти 21 тыс. раз заявители запрашивали услугу в целях строительства объектов нежилого назначения — складских и транспортно-логистических комплексов, торговых центров и магазинов, промышленных зданий и сооружений. Рост числа выданных градпланов под нежилые объекты капитального строительства на 14,5% является свидетельством экономического роста, интереса инвесторов к проектам в Подмосковье и развитии региона.

Отдельно необходимо отметить выдачу градостроительных планов на участки, предназначенные для индивидуального жилищного строительства. Всего такие документы получили около 47 тыс. заявителей, что на 25% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Услуга по подготовке и регистрации градпланов доступна на региональном портале госуслуг Московской области.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев призвал глав городских округов предлагать изменения для улучшения жизни в регионе.

«То, что я пытался донести, главы также принимают на себя. Каждое (утро — ред.) правительство начинает с разбора трансформаций в каждом отраслевом блоке. Очень хочется, чтобы главы также инициативно предлагали свои рациональные предложения, говорили о том, что мы на своем уровне должны изменить, чтобы процессы, которые происходят на земле — а все самое насущное происходит именно на земле, — мы могли эффективно администрировать», — сказал Воробьев.