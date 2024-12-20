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Число сообщений о проблемах в работе YouTube в России достигло 8,6 тыс.

Число сообщений о сбоях в работе видеохостинга YouTube в России превысило 8,5 тыс., сообщается на сайте « Сбой.рф .

Чаще всего жалобы поступают из Москвы, Петербурга и Краснодарского края.

Пользователи мобильных операторов в России потеряли возможность пользоваться YouTube. Видео либо не загружается вовсе, либо это происходит очень медленно.

Ранее стало известно, что скорость работы сервиса снижали на 30%, и такой режим применялся только для ПК-пользователей. С начала второго месяца зимы ограничения будут ужесточены, что также затронет мобильную версию приложения.

19 декабря, президент России Владимир Путин прокомментировал замедление работы YouTube в России. Причиной данных проблем стало неисполнение Google российских законов. В результате сервис страдает от замедления, вызванного действиями самого IT-гиганта.