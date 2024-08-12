Число скачиваний «VK Видео» превысило 20 млн

Приложение «VK Видео» с момента его запуск в сентябре прошлого года скачали уже 20 млн раз. Наибольший пик установок пришелся на июль, сообщили в пресс-службе соцсети « Вконтакте ».

На Android приложение скачали 11 млн раз, почти 6 млн установок пришлось на Android TV, на iOS — 3 млн.

За первую неделю августа аудитория «VK Видео» выросла в 2,2 раза по сравнению с прошлым месяцем. Суточное время просмотра увеличилось в 2,6 раз и превысило 5 млн часов.

Работоспособность популярного видеохостинга уже значительно снизилась, в августе она снизится на 70%, и в связи с этим депутаты Госдумы призвали блогеров и СМИ переходить на российские сервисы. РИАМО собрали российские платформы, которые смогут заменить популярный YouTube.