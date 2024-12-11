Число преступлений в Подмосковье снизилось на 0,5% за 11 месяцев

За 11 месяцев текущего года в Московской области было зарегистрировано 64 954 преступлений. Их количество снизилось на 0,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает пресс-служба прокуратуры Подмосковья .

В общественных местах было совершено 12 832 преступлений. Снижение составило 18,9%. Ранее судимыми лицами было совершено на 15,5% меньше преступлений — 14 659. Граждане, находящиеся в состоянии алкогольного опьянения, в этом году совершили 4 908 преступлений. Снижение составило 19,7%.

Отмечается увеличение преступлений, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий или в сфере компьютерной информации. Всего их было зарегистрировано 17 886 (+18,9%).

В сфере незаконного оборота наркотиков было 8 118 преступлений (+13,6%). Также в области установлено 803 (+7,2%) факта нарушения ПДД.

В Московской области создали Главное управление региональной безопасности для обеспечения общественной, экономической безопасности, укрепления законности и правопорядка, профилактики коррупции и иных правонарушений.

Ведомство также занимается противодействием терроризму, экстремизму, незаконному обороту наркотиков, психотропных веществ и их прекурсоров на территории Подмосковья. Кроме того, оно контролирует вопросы погребения и похоронного дела.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что важную роль в обеспечении безопасности в регионе играют современные технологии. Губернатор также особое внимание уделил эффективности работы системы «Безопасный регион».

«Все, что связано с безопасностью наших жителей и в новых микрорайонах, и там, где есть старая застройка, очень важно координировать умело — с применением всех современных технологий. Здесь я, прежде всего, имею в виду видеонаблюдение — систему „Безопасный регион“», — подчеркнул Воробьев.