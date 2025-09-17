Число пользователей мессенджера MAX превысило 35 млн человек

сегодня в 14:41

Генеральный директор VK Владимир Кириенко заявил, что число зарегистрированных пользователей мессенджера MAX превысило 35 млн человек. Их количество постоянно растет, сообщает РЕН ТВ .

«На начало этой недели эта цифра превысила 35 млн человек», — заявил Кириенко во время выступления на международном форуме Kazan Digital Week.

Он также напомнил, что работа мессенджера стартовала в июне. Тогда число пользователей насчитывало 100–200 тыс. человек.

Отечественный мессенджер MAX задает новые стандарты в области пользовательского опыта благодаря своему продуманному интерфейсу и дизайну. Каждый элемент приложения создан с учетом удобства, что позволяет легко находить нужные функции и быстро взаимодействовать с другими пользователями.

