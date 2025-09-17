Число пользователей мессенджера MAX превысило 35 млн человек
Фото - © E. O. / Фотобанк Лори
Генеральный директор VK Владимир Кириенко заявил, что число зарегистрированных пользователей мессенджера MAX превысило 35 млн человек. Их количество постоянно растет, сообщает РЕН ТВ.
«На начало этой недели эта цифра превысила 35 млн человек», — заявил Кириенко во время выступления на международном форуме Kazan Digital Week.
Он также напомнил, что работа мессенджера стартовала в июне. Тогда число пользователей насчитывало 100–200 тыс. человек.
Отечественный мессенджер MAX задает новые стандарты в области пользовательского опыта благодаря своему продуманному интерфейсу и дизайну. Каждый элемент приложения создан с учетом удобства, что позволяет легко находить нужные функции и быстро взаимодействовать с другими пользователями.
